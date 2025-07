Ricci indagato scuote le Marche: sereno ma amareggiato

CANDIDATO GOVERNATORE

PESARO Un’indagine su presunte irregolarità di affidi del Comune di Pesaro, quando era sindaco l’europarlamentare dem Matteo Ricci, scuote la campagna elettorale appena aperta per le prossime elezioni regionali nelle Marche. E’ stato lo stesso Ricci, candidato alla presidenza della Regione in quota campo largo ad annunciare, in un video sui social, di aver ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Pesaro: la vicenda è quella dei fondi assegnati dal Comune nella passata legislatura, in particolare a due associazioni culturali, per oltre 500mila euro, per vari interventi e opere tra cui il murales dedicato a Liliana Segre e l’installazione di un casco gigante in onore del campione di Motogp Valentino Rossi. Una prassi di affidamenti diretti e senza gara da cui, secondo i pm, anche l’allora sindaco Ricci avrebbe ricevuto utilità, ma non patrimoniali quanto in termini di “consenso politico” all’insegna di un’amministrazione dinamica.

“Estraneo alle accuse e fiducioso nella magistratura”

Il diretto interessato si dice estraneo alle accuse e fiducioso nel lavoro della magistratura, ma la notizia spiazza gli alleati e, tra l’altro, arriva a 24 ore dalla decisione della data del voto. La leader del Pd, Elly Schlein, non commenta mentre la presa di posizione di Giuseppe Conte suona come un avviso al candidato. Il leader M5s augura a Ricci “di chiarire al più presto con l’autorità giudiziaria questa vicenda per diradare gli eventuali dubbi e poter svolgere in piena serenità la campagna elettorale”. Ma si riserva di “valutare approfonditamente le contestazioni mosse” perchè “una condotta disonesta sarebbe incompatibile con i principi ed i valori” del Movimento. Ricci si dice “sereno nel merito”, ma “amareggiato e arrabbiato” per la tempistica: “Sono convinto che smonteremo subito le accuse perché siamo estranei nei fatti. Quando un sindaco governa ha tantissimi collaboratori: se un collaboratore sbaglia il sindaco è parte lesa, perché viene tradita la fiducia”.

Le reazioni dei partiti

Chi va all’attacco è Fratelli d’Italia, partito del governatore uscente Francesco Acquaroli. Il deputato di Fdi Antonio Baldelli, sottolinea il principio di presunzione d’innocenza sul piano giudiziario ma elenca le “responsabilità politiche da cui Ricci non può sottrarsi” come per “Affidopoli” nel quale “appaiono altrettanto gravi e ineludibili”. “Prima Milano, con Sala, oggi Ricci a Pesaro. – contrattacca Enzo Maraio, segretario Psi – La politica non si faccia dettare l’agenda dalla magistratura. Sia più autonoma più coraggiosa, pronta, soprattutto a sinistra, ad un seria autocritica su trenta anni di errori e sponde inutili”.

L’avviso di garanzia è arrivato il giorno dopo la formalizzazione delle date per le elezioni fissate dal governatore uscente per i giorni 28 e 29 settembre.

“Sorprendentemente – osserva l’eurodeputato del Pd nel video diffuso – stamattina ho ricevuto un avviso di garanzia sulla vicenda annosa degli affidi, dei murales, delle feste, del casco di Valentino Rossi ormai sulla stampa da un anno”. “Sono sorpreso perché io in vita mia, in 15 anni di amministrazione, – assicura – non mi sono mai occupato di affidamenti pubblici e lavori e mi sono sempre fidato ciecamente dei miei dirigenti e dei collaboratori come ho fatto in questo caso”. “L’ho ripetuto per mesi e lo ripeterò anche al procuratore che spero di vedere il prima possibile. Fra l’altro l’accusa è curiosa – continua – perché mi si dice che non avrei ottenuto nessuna utilità patrimoniale ma una utilità in termini di consenso politico e si dice una cosa che io smentisco, cioè che conoscessi queste associazioni, mentre io non c’ho mai avuto a che fare direttamente”.

L’indagine, che conta già alcuni indagati oltre a Ricci, ruota attorno a incarichi e contributi affidati senza bando pubblico alle associazioni Opera Maestra e Stella Polare, su cui gli inquirenti della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, coordinati dalla Procura, stanno scavando. Acquisiti documenti, determine, delibere di giunta e verbali di commissione, per verificare anche relazioni tra uffici e le varie associazioni.