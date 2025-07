Approvate 715 assunzioni negli enti locali: ecco quelle in Calabria – L’ELENCO

I COMUNI INTERESSATI

Approvate complessivamente 715 assunzioni negli enti locali – di cui 597 a tempo indeterminato e 118 a tempo determinato – dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel), riunitasi ieri al Viminale e presieduta dal sottosegretario Wanda Ferro. Nel corso della seduta sono state esaminate 78 istanze in materia di personale, presentate da 76 comuni e 2 amministrazioni provinciali, oltre a 50 delibere proposte da 47 comuni. La Commissione ha dato il via libera anche a 14 rideterminazioni di dotazioni organiche. In particolare, sono state esaminate con esito favorevole le richieste presentate dalla provincia di Alessandria e dai comuni di Napoli, Messina, Potenza, Chieti, Brindisi, Rende (Cs), Gioia Tauro (Rc) e Marina di Gioiosa Ionica (Rc). La Commissione, inoltre, ha valutato 6 piani di riequilibrio finanziario pluriennale per i comuni di Somma Vesuviana (Na), Marzi (Cs), Capo d’Orlando (Me), Cicala (Cz), Guazzora (Al) e Guardia Piemontese (Cs) e 2 piani di estinzione per i comuni di Benestare (Rc) e Scanno (Aq).

L’elenco:

Comune di Amantea (CS); in particolare 2 assunzioni a tempo indeterminato e rideterminazione della dotazione organica;

Comune di Castrolibero (CS-); in particolare 13 assunzioni a tempo indeterminato;

Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC); in particolare 1 assunzione a tempo indeterminato e 3 assunzioni a tempo determinato;

Comune di Santa Domenica Talao (CS); in particolare 1 assunzione a tempo indeterminato;

Comune di Rende (CS); in particolare 8 assunzione a tempo determinato;

Comune di Brancaleone (CS); in particolare 1 assunzione a tempo determinato e rideterminazione della dotazione organica;

Comune di Gioia Tauro (RC); in particolare 12 assunzioni a tempo indeterminato (stabilizzazione);

Comune di Acquappesa (CS); in particolare 1 assunzione a tempo determinato e rideterminazione della dotazione organica;

Comune di San Nicola Arcella (CS); in particolare 6 assunzioni a tempo determinato;

Comune di Aprigliano (CS); in particolare 3 assunzioni a tempo indeterminato, 3 assunzioni a tempo determinato e rideterminazione della dotazione organica;

Comune di Scilla (RC); in particolare 7 assunzioni a tempo indeterminato e 3 assunzioni a tempo determinato.