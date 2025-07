Contributo per assunzione Tis, un incremento positivo secondo la Cisl

appello sui tirocinanti

CATANZARO «Accogliamo con favore la delibera adottata dalla Giunta regionale, che porta da 40mila a 54mila euro il contributo destinato ai Comuni per ogni tirocinante di inclusione sociale under 60 che sarà stabilizzato entro il 31 luglio 2025. È una misura significativa, frutto anche dell’insistenza delle organizzazioni sindacali, che nel tavolo del 15 luglio scorso hanno chiesto con forza alla Regione un passo deciso in questa direzione». È quanto affermano il segretario generale della Cisl Calabria Giuseppe Lavia (nella foto) e il segretario generale della Felsa Cisl Calabria Gianni Tripoli, che proseguono: «Grazie al nuovo stanziamento di 64 milioni ottenuto con il via libera del Cipess, oggi i Comuni hanno tutti gli strumenti per completare un percorso che, per centinaia di lavoratrici e lavoratori, può finalmente diventare una concreta occasione di stabilizzazione e dignità. Non ci sono più alibi: chi ha le condizioni per assumere, lo faccia subito. Tocca alla politica locale dimostrare responsabilità, lungimiranza e rispetto per il lavoro di chi, in questi anni, ha garantito servizi essenziali agli enti in condizioni spesso difficilissime. Allo stesso tempo, non possiamo ignorare chi rischia di restare fuori dal percorso di stabilizzazione: per questi tirocinanti vanno trovate da subito soluzioni alternative, anche coinvolgendo gli enti sub-regionali. Bisogna costruire risposte immediate e percorsi di lavoro stabili e dignitosi per tutti».

«Rivolgiamo un appello ulteriore alle Amministrazioni – concludono Lavia e Tripoli – perché si possano compiere, tutti insieme, ulteriori passi importanti nel percorso di superamento del precariato storico».

