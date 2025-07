Incendio nel Crotonese, chiuso un tratto della statale 106

le operazioni

CIRO’ MARINA A causa di un incendio, è al momento chiuso un tratto della strada statale 106 “Jonica” al km 285 ed in entrambe le direzioni, in località Cirò Marina, nel Crotonese. Sono state istituite temporanee deviazioni in loco. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.

