Incontro Foti-Sbarra: «Rilancio del Sud priorità del governo»

politiche di sviluppo

ROMA “Il rilancio del Sud Italia rappresenta una delle priorità del governo Meloni fin dal suo insediamento. Le risorse del Pnrr e gli Accordi di Coesione si sono rivelati strumenti fondamentali per colmare i divari territoriali e valorizzare le numerose potenzialità del Mezzogiorno”. Così Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, in occasione del suo primo incontro con Luigi Sbarra, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud. “Abbiamo condiviso obiettivi concreti – ha aggiunto Foti – come il potenziamento delle infrastrutture, il sostegno alle piccole e medie imprese e l’incremento degli investimenti pubblici e privati. C’è massima determinazione a lavorare insieme per lo sviluppo e la crescita dell’Italia”.

I dati

Intanto, secondo quanto riporta l’odierna edizione del “Il Mattino”, corrono i cantieri del Pnrr al Sud con riferimenti ai progetti di rilievo europeo: in corso a luglio in totale sono 33, con il Sud che doppia sia il Nord sia il Centro con 16 appalti (il 45,5% del totale) rispetto alle 9 del Nord e agli 8 del centro. A trainare Sicilia, Campania, Puglia e anche a Calabria con tre gare indette. Sempre in questo mese, al Sud il 21% delle gare riguarda l’istruzione, il 15% la digitalizzazione. (redazione@corrierecal.it)

