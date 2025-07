Cade dagli anelli, grave ginnasta della Nazionale

il fatto

ROMA Lorenzo Bonicelli, atleta della squadra italiana di ginnastica alle 32esime Universiadi estive di Essen, attualmente è “in terapia intensiva” ma non è “in pericolo di vita” e completerà la fase riabilitativa in Italia. Lo ha comunicato a LaPresse il Policlinico Universitario di Essen dove l’azzurro è stato operato in seguito ad un incidente durante il suo esercizio agli anelli. “Al momento, possiamo confermare che il paziente è in terapia intensiva. La sua vita non è in pericolo”, ha spiegato una portavoce dell’ospedale, aggiungendo che “la sua famiglia è con lui e i suoi compagni di squadra gli hanno fatto visita e hanno potuto salutarlo prima di partire per l’Italia”. Bonicelli “completerà la successiva fase riabilitativa in Italia”, ha detto ancora la portavoce, aggiungendo che il Policlinico universitario augura all’atleta italiano una pronta guarigione. (LaPresse)

