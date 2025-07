Policlinico di Cosenza, la proposta di legge torna nell’agenda della Regione

il “nodo” politico

REGGIO CALABRIA C’è anche la proposta di legge che istituisce l’azienda ospedaliera universitaria– il Policlinico – di Cosenza tra i punti all’ordine del giorno della prossima seduta della seconda Commissione Bilancio del Consiglio regionale, in programma il 31 luglio. Sul piano politico – spiega più di un osservatore – si tratta di un passaggio sicuramente molto significativo, un passaggio che riguarda uno dei dossier più importanti e anche controversi sul tavolo della maggioranza di centrodestra guidata dal presidente Roberto Occhiuto. La proposta di legge sul Policlinico di Cosenza – primo firmatario il vicepresidente di Palazzo Campanella Pierluigi Caputo, vicinissimo allo stesso Occhiuto – era stata approvata a tamburo battente nella terza Commissione Sanità del Consiglio regionale ma era stata “parcheggiata” alla luce delle resistenze del centrodestra catanzarese e anche del no, deciso, da parte di Katya Gentile, della Lega. Resistenze e malumori che avrebbero “frenato” il cammino della Pdl Caputo, al punto che diversi analisti hanno persino escluso che il testo arrivasse mai in aula. Ma adesso l’inserimento della Pdl all’ordine del giorno della seconda Commissione, l’ultimo step prima dell’arrivo in aula, potrebbe rappresentare un segnale in direzione contraria: del resto – come scritto ieri dal Corriere della Calabria – nelle ultime ore si era registrata una nuova spinta in favore del rilancio della proposta di legge sul Policlinico di Cosenza, anche si input dello stesso Occhiuto. Secondo quanto riferiscono fonti del centrodestra, c’è il rischio che il testo non abbia il consenso di tutta la maggioranza ma c’è anche la possibilità che qualche “sostegno” arrivi anche dai banchi dell’opposizione, soprattutto quelli occupati da consiglieri regionali dell’area di Cosenza. (a. cant.)

