Tis, Gualtieri: segnale concreto l’aumento del contributo ai Comuni

LAMEZIA TERME «La decisione della Giunta regionale di incrementare da 40 a 54 mila euro il contributo destinato ai Comuni per ogni tirocinante di inclusione sociale che sarà stabilizzato entro il 31 luglio 2025, è un segnale concreto, frutto anche dell’impegno delle organizzazioni sindacali, che rende oggi ancora più evidente la necessità per gli enti locali di fare la propria parte, senza ulteriori rinvii. Adesso ci aspettiamo che tutte le amministrazioni, a partire dai capoluoghi di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, colgano questa opportunità, ampliando la platea dei lavoratori da stabilizzare». E’ quanto afferma il segretario generale della Cisl Magna Grecia Daniele Gualtieri, che invita gli enti che avevano già programmato delle assunzioni «a rivedere al rialzo i numeri, mentre chi finora non ha dato riscontri positivi ha oggi un’occasione in più per contribuire al completamento di questo che è un percorso di civiltà. Non ci sono più alibi: i fondi ci sono, la Regione ha fatto un passo importante, ora serve la responsabilità degli enti locali. Chiediamo un impegno immediato per accelerare i tempi e chiudere velocemente questa vertenza che riguarda centinaia di lavoratori, persone che da anni garantiscono servizi essenziali per i cittadini in condizioni di insopportabile precarietà. Come Cisl Magna Grecia – conclude Gualtieri – continueremo a sollecitare tutte le amministrazioni delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo, nessuna esclusa, affinché nessun tirocinante resti indietro e si possa finalmente vincere una battaglia di dignità e giustizia sociale

