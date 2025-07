Carabinieri di Cosenza, consegnati i gradi a 11 Sovrintendenti dell’Arma

la cerimonia

COSENZA Il 24 luglio, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, si è svolta la cerimonia di consegna dei gradi a 11 Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso le varie articolazioni della Provincia, promossi al grado di Brigadiere Capo. A presiedere la cerimonia il Colonnello Andrea Mommo, Comandante Provinciale, che, nel congratularsi con i militari per la conseguita promozione, ha ricordato loro il maggiore livello di responsabilità che ne deriva, orientandoli a continuare a profondere impegno e spirito di sacrificio nell’espletamento del quotidiano servizio a supporto delle comunità che ci vengono affidate.

Nella circostanza, l’Ufficiale ha altresì dato il benvenuto a 7 Marescialli, di cui 4 donne e 3 uomini, recentemente assegnati ad altrettante Stazioni dipendenti dal Comando Provinciale dopo aver terminato l’iter formativo triennale. Ai neo giunti Ispettori, il Comandante Provinciale ha richiamato lo spirito di prossimità cui devono informare il loro quotidiano agire quale cifra imprescindibile per garantire un servizio di vicinanza e sostegno concreto alle popolazioni di riferimento da svolgere con convinto amor proprio e profonda motivazione da ispirarsi ai valori fondanti dell’Istituzione. Il Colonnello Mommo ha infine colto l’occasione per porgere il suo saluto a 6 giovani Ufficiali in procinto di terminare un periodo di esperimento pratico svolto nelle ultime settimane presso il Comando Provinciale e alcune delle dipendenti Compagnie, formulando loro i migliori auspici per il prosieguo degli studi di formazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. (redazione@corrierecal.it)

