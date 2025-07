Vibo, l’associazione Ascups di Porto Salvo è di nuovo attiva

L’associazione socio-culturale

VIBO VALENTIA L’ASCUPS, associazione socio-culturale di Vibo Valentia è di nuovo attiva. Questo il comunicato: «A Porto Salvo si può – e si deve – fare di più. È con questo spirito che annunciamo con entusiasmo la ripartenza dell’Associazione ASCUPS, pronta a tornare operativa dopo anni di silenzio. Nata nel 2011 dall’idea di un gruppo di cittadini fortemente motivati a promuovere socialmente e culturalmente il nostro territorio, ASCUPS aveva interrotto le sue attività nel 2014. Oggi, però, – aggiunge la nota – riprende il suo cammino con nuova energia, idee e lo stesso entusiasmo contagioso di allora. Il desiderio di “esserci” di nuovo, di contribuire e costruire nasce proprio da quel ricordo: da ciò che è stato e da ciò che ancora possiamo diventare insieme. La ripartenza dell’associazione è possibile grazie al sostegno di alcuni membri storici di ASCUPS e di una parte del Comitato Insieme per Porto Salvo, con il quale si condivide lo spirito collaborativo, pur mantenendo distinte finalità e identità. Perché scegliere di essere un’associazione? Perché questo ci permette di essere più incisivi, di rappresentare meglio Porto Salvo e di fare rete, creando sinergie efficaci per una vera promozione sociale del territorio. ASCUPS guarda con attenzione a Porto Salvo, ma non si limita ad essa: l’associazione – conclude il comunicato – è aperta a chiunque voglia promuovere valori di partecipazione, inclusione e cittadinanza attiva in qualsiasi parte del territorio. La nostra rete è aperta, e il nostro sguardo è ampio. Perché ogni luogo ha bisogno di cura, attenzione e idee che crescono insieme. Chiunque voglia mettersi in gioco, proporre idee, dare una mano o anche solo informarsi, è il benvenuto. Il nostro territorio ha bisogno di tutte le sue energie migliori – e noi siamo pronti a raccoglierle. ASCUPS è tornata. E ha bisogno anche di te».

