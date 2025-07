Pnrr, Camera: «Avanza la spesa, al 31 maggio è oltre il 40%»

Il dato

ROMA Avanza la spesa per i progetti del Pnrr. Secondo i dati raccolti ed elaborati in un articolato dossier del Servizio studi della Camera, al 31 maggio 2025 risultano spesi circa 79 miliardi di euro. L’avanzamento finanziario arriva quindi ad oltre il 40% dei 194,4 miliardi del Piano, in deciso aumento rispetto al 33%, pari a poco meno di 64 miliardi di euro, rilevato dalla Corte dei Conti alla fine del 2024 Dalla consultazione della banca dati ReGiS della Ragioneria generale dello Stato emerge che, al primo luglio 2025, risultano circa 299.000 progetti di cui 125.000 già conclusi e 174.000 ancora in corso. Sul punto, il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti, intervistato a Brugnato (La Spezia) all’incontro “L’impegno di Fratelli d’Italia per lo sviluppo delle aree interne”, ha affermato: «Il Consiglio di Stato ci ha chiesto di avere obiettivi ancor più performanti, perché quelli assegnati dall’Unione europea sono stati raggiunti un anno prima. Abbiamo raggiunto obiettivi di sette rate che sono parte liquidati, la settima ci verrà liquidata probabilmente nella giornata di domani. Una settima rata che – conclude Foti – ci porterà ad aver avuto erogati dall’Ue, non sulla carta, 140 miliardi di euro a partire da domani». (ANSA)

