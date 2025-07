Allerta incendi, questa mattina 32 interventi in Calabria

l’emergenza

CATANZARO Resta alta l’allerta incendi in Calabria. Questa mattina si contano 32 interventi in corso per roghi che interessano la vegetazione. A Catanzaro, continua ininterrottamente la ricerca di una persona scomparsa a Nocera Terinese dove sono impegnate unità vigili del fuoco in servizio ordinario, nucleo Cinofili Calabria; unità SAPR (Sistema Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei vigili del fuoco della regione Puglia. A Cosenza sono sei gli interventi in corso, a Crotone 5 e a Catanzaro 4. Nella provincia pitagorica criticità segnalate a Scandale dove opera una squadra Boschiva VVF, DOS (Direttore operazioni di spegnimento) e mezzo aereo Canadair. La situazione è sotto controllo. Infine, a Reggio Calabria si segnalano 12 interventi e 5 a Vibo Valentia. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato