Catanzaro, rivendite automatiche sotto sequestro

i controlli

CATANZARO I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Catanzaro, nell’ambito di servizi finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini, hanno eseguito un controllo su 12 rivendite automatiche di snack e bevande, attive 24 ore su 24, presenti nel capoluogo di Regione. La normativa in vigore prevede il divieto, dalle ore 00:00 alle 07:00, di vendita o somministrazione di alcolici su spazi o aree pubblici e i controlli eseguiti dai Carabinieri hanno constatato che 7 delle 12 rivendite non rispettavano tale disposizione. Per le irregolarità riscontrate i distributori sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e sono state elevate sanzioni pecuniarie nei confronti dei rispettivi titolari, per un importo complessivo di circa 35.000 euro.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato