Regionali, Donzelli: «Decideremo i nomi scegliendo i migliori»

il commento

ROMA «FdI quali Regioni rivendicherà nella coalizione? Non poniamo problemi di bandierine: se dovessimo porli, tutte le Regioni al voto spetterebbero a Fratelli d’Italia, visto che oggi ne governiamo meno di Lega e FdI. Ma non è questo il punto, siamo generosi come – siamo certi – lo saranno gli alleati. E a breve decideremo i nomi scegliendo i migliori». Così su Repubblica Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione FdI, parlando della scelta nel centrodestra dei candidati per le prossimi elezioni regionali.