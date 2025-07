Scomparsi in Calabria, continuano le ricerche della 14enne De Nuccio e del 67enne Blaganò

l’appello

REGGIO CALABRIA Svaniti nel nulla. Due persone scomparse in Calabria nelle ultime settimane e ricerche ancora senza esito. Non si hanno notizie di Giorgia De Nuccio, 14enne residente a Reggio Calabria, scomparsa nella notte tra il 17 e il 18 luglio 2025. Non ha più fatto ritorno a casa e i familiari, preoccupati, hanno immediatamente lanciato l’allarme. Al momento non si esclude alcuna ipotesi e ogni informazione utile potrebbe rivelarsi fondamentale. Chiunque abbia visto Giorgia o abbia notizie utili alla sua individuazione è invitato a contattare immediatamente il numero di emergenza 112.

Antonio Blaganò, di 67 anni, è invece scomparso nella notte tra mercoledì 23 luglio e giovedì 24 luglio. «L’ultima volta – confessa il figlio Francesco – è stato visto a Nocera Terinese, dove stava prestando servizio notturno come medico presso la Guardia Medica locale la notte tra mercoledì e giovedì scorsi. Si spostava a bordo di una Nuova Seicento blu, targa GY185KS, rinvenuta il venerdì 25 luglio abbandonata in una stradina secondaria nei pressi di San Mango d’Aquino. Antonio ha lasciato in Guardia Medica tutti i suoi effetti personali, compreso il cellulare, circostanza che desta particolare preoccupazione.

