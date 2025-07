Tragedia a Catanzaro: padre e figlia di 7 anni muoiono in un incidente stradale

il dramma

CATANZARO E’ di due vittime – padre e figlia di 7 anni – il drammatico bilancio di un incidente che oggi pomeriggio ha funestato la città di Catanzaro, A scontrarsi, per cause ancora in via di accertamento, due auto: l’incidente è avvenuto nel quartier Barone, a sud di Catanzaro. L’impatto ha riguardato una Fiat Panda e una Golf, guidata da un 35enne, di professione pizzaiolo, che sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo perdendo la vita insieme alla figlioletta che viaggiava con lui. Anche due giovani che viaggiavano sull’altra auto sono rimasti feriti gravemente e trasporti in ospedale. Sul posto gli operatori sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. (redazione@corrierecal.it)

