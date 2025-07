L’ultimatum di Trump a Putin: «10 o 12 giorni per finire la guerra»

il messaggio

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato lunedì che avrebbe fissato al presidente russo Vladimir Putin una nuova scadenza di 10 o 12 giorni per porre fine alla guerra in Ucraina. «Stabilirò una nuova scadenza di circa 10 o 12 giorni a partire da oggi. Non c’è motivo di aspettare, semplicemente non vediamo alcun progresso», ha detto Trump ai giornalisti durante l’incontro con il primo ministro britannico Keir Starmer. E ancora: «Non mi interessa più parlare con Putin, avevamo avuto una conversazione molto franca, poi i bombardamenti sono continuati». (AGI)