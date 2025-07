Pd Lamezia, è Muraca il capogruppo in consiglio comunale

LE SCELTE DEI PARTITI

LAMEZIA TERME Archiviate le polemiche e le tensioni, il Pd lametino trova la quadra su capogruppo e vice in consiglio comunale: si tratta rispettivamente di Fabrizio Muraca e Lidia Vescio. Nella sede regionale del Pd si è tenuta una riunione convocata dal segretario cittadino con i Consiglieri Doris Lo Moro, Lidia Vescio, Fabrizio Muraca e Gennarino Masi, comunica il segretario cittadino dem Vittorio Paola, parlando di “una riunione franca e costruttiva – aggiunge – alla fine della quale si è arrivati a una soluzione condivisa unitariamente. Sentite le diverse istante del partito nei diversi livelli, il gruppo consiliare è composto da Doris Lo Moro, Lidia Vescio, Fabrizio Muraca e Gennarino Masi: capogruppo Fabrizio Muraca, vicecapogruppo Lidia Vescio. Si è convenuto inoltre che il segretario convocherà entro il 10 settembre l’assemblea degli iscritti per avviare la discussione politica su tutti i punti aperti dalla fase congressuale. Il gruppo consiliare nel rispetto della funzione elettiva che è senza vincolo di mandato lavorerà in maniera coordinata per portare avere un’opposizione puntuale e decisa, in raccordo con gli organi di partito che saranno di supporto per avere un effetto sinergico e propulsivo”.