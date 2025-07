«Dalle parole ai cantieri», l’accelerata sul Ponte sullo Stretto

l’infrastruttura

REGGIO CALABRIA Una decisa accelerata al progetto di realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Oggi, nel corso del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina, si discuterà della possibilità di azzerare il timing e giungere – entro la prossima settimana al Cipess – all’approvazione del progetto definitivo, finanziato interamente con risorse italiane per un totale di 13,5 miliardi di euro. A sollecitare i lavori è il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini. Per il leader del Carroccio, infatti, «occorre passare dalle parole ai cantieri». Scontato l’affondo al fronte del “no ponte”. «I no Ponte come i no Tav, i no Mose e i no a tutto quanto se ne faranno una ragione. Dopo un secolo di chiacchiere, dare il diritto alla mobilità e alla continuità a cinque milioni di siciliani mi sembra doveroso».

«Ci stiamo lavorando da due anni e mezzo a questo progetto e il ponte sullo Stretto significa dare 120.000 posti di lavoro – ha spiegato Salvini – E poi, lo ripeto, soprattutto dopo chiacchiere, promesse, ritardi e soldi spesi, significa dare a milioni di siciliani e calabresi il diritto alla mobilità che hanno tutti gli altri italiani». Ai cronisti che gli chiedevano se fosse arrivato il momento di accelerare sul Ponte sullo Stretto, Salvini ha risposto: «Un’accelerazione dopo che se ne parla da 2.000 anni è curiosa, perché il ponte sullo Stretto lo attraversavano i romani con gli elefanti prima della nascita di Cristo».

Webuild vola in borsa

Intanto, Webuild vola in Borsa dopo i conti in crescita a doppia cifra ed in vista della riunione del Cipess per il via libera al Ponte sullo Stretto di Messina. Gli analisti di Mediobanca evidenziano come «secondo Reuters, il governo italiano dovrebbe dare il via libera al progetto del ponte di Messina la prossima settimana». Per quanto riguarda il Ponte sullo Stretto di Messina è «ragionevole attendere l’approvazione del progetto a breve. Prudentemente non è stato incluso nelle guidance ma nelle prossime settimane Webuild fornirà maggiori dettagli sul progetto». A Piazza Affari Webuild intanto guadagna il 5% a 3,96 euro. «Guardando al ponte dei record, abbiamo deciso di non inserirlo nei nostri numeri anche se siamo vicini alle ultime fasi procedurali per l’approvazione del progetto». Così l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, concludendo la conference call con gli analisti finanziari per illustrare i risultati del primo semestre 2025. «Per noi è un progetto molto importante che sarà un punto di svolta per l’Italia, per la tecnologia italiana e anche credo per Webuild: verremo percepiti in modo diverso nel mondo, come il principale costruttore mondiale di infrastrutture altamente complesse».

I documenti al vaglio del Cipess

Tutto passa dal Cipess, chiamato a verificare il progetto definitivo del Ponte e delle opere connesse, il parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS (CTVA – VIA e VAS) ed ancora la valutazione di incidenza ambientale e le motivazioni imperative di interesse pubblico prevalente ovvero il documento che giustifica la realizzazione di un’opera, come il Ponte sullo Stretto, nonostante le potenziali conseguenze sull’ambiente. Una valutazione che bilancia gli impatti ambientali con la necessità di realizzare un’opera ritenuta di fondamentale importanza per il paese. Tra i documenti e gli atti oggetto di valutazione anche il Piano economico-finanziario di realizzazione dell’opera. (redazione@corrierecal.it)

