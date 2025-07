Pineta distrutta a Nicotera, il sindaco denuncia i piromani: «Controlleremo le fototrappole»

lotta agli incendi

NICOTERA Dopo il devastante incendio che ha distrutto la pineta di Nicotera Marina, il sindaco Giuseppe Marasco ha annunciato la “caccia” ai piromani che avrebbero acceso il rogo che venerdì ha mandato in fumo pini ed eucalipti sulla costa nicoterese. Il Comune – fa sapere il primo cittadino sui social – ha presentato, attraverso la responsabile Utc Carmen Oppedisano, denuncia contro ignoti presso la Caserma dei Carabinieri per gli incendi «che sono quasi certamente di origine dolosa e frutto di una mano criminale. Non tollereremo più atti che danneggiano il nostro patrimonio naturale».

Al vaglio le immagini delle fototrappole

Un aiuto a risalire all’identità dei responsabili potrebbe arrivare anche da circa 15 fototrappole «installate su tutto il territorio comunale nelle passate settimane con l’obiettivo di prevenire episodi simili e tutelare il territorio». «Le Sim – scrive il sindaco – di alcune di queste fototrappole potrebbero aver immortalato i responsabili dei roghi, e sono state consegnate alle autorità competenti con l’augurio che possano essere fondamentali per individuare i piromani responsabili di questo attacco. Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alle Forze dell’Ordine e a tutti i volontari che hanno lavorato instancabilmente per domare gli incendi e proteggere la nostra comunità. Il loro impegno è un esempio di dedizione e coraggio che vogliamo sottolineare». (redazione@corrierecal.it)

