Sorpreso con hashish ed eroina tenta la fuga, un arresto nel Cosentino

spaccio di droga

CASTROVILLARI I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Castrovillari hanno arrestato un 30enne pregiudicato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto ha avuto inizio intorno alle ore 8, quando una pattuglia in servizio di controllo del territorio, transitando in via Acquaformosa, ha notato un giovane che, alla vista dei militari, ha mostrato chiari segni di agitazione. Insospettiti dal comportamento, i Carabinieri hanno deciso di procedere al suo controllo ma, improvvisamente si è dato alla fuga. L’inseguimento però è durato pochi minuti: il fuggitivo è stato bloccato e immobilizzato dai militari, che hanno proceduto ad una perquisizione personale, rinvenendo occultato negli slip un involucro contenente hashish. Le successive operazioni si sono spostate presso la sua abitazione, dove sono stati rinvenuti all’interno del comodino della camera da letto, oltre 30 grammi di eroina, circa 3,15 grammi di hashish e due bilancini di precisione. L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto al traffico e alla diffusione di sostanze stupefacenti, con un’attenzione particolare alla salvaguardia dei contesti urbani e alla sicurezza dei cittadini. Il soggetto, in considerazione degli elementi raccolti, in virtù dell’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari e con il fondamentale coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

