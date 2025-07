Alta Velocità, Irto attacca il governo Meloni: «Uno scippo vergognoso»

l’affondo

REGGIO CALABRIA «Sull’Alta velocità ferroviaria, il governo Meloni ha inferto un colpo durissimo alla Calabria e all’intero Mezzogiorno. Cinico e baro, l’esecutivo di centrodestra continua a considerare il Sud un puro serbatoio di voti, come certifica il Rapporto intermedio sulle infrastrutture presentato alla Camera: 11 miliardi e 363 milioni di euro cancellati al Meridione, di cui ben 9,4 miliardi sottratti alla Calabria per la realizzazione dell’Alta velocità ferroviaria fino a Reggio». Lo denuncia in una nota il Pd Calabria, guidato dal senatore, Nicola Irto.

«È uno scippo vergognoso, che smaschera l’ipocrisia della destra al governo e l’assordante silenzio del presidente Occhiuto. Altro che Calabria straordinaria: siamo davanti alla più ordinaria delle umiliazioni, perpetrata con l’avallo opportunistico di chi, invece di difendere gli interessi dei calabresi, preferisce rimanere allineato per tornaconto personale», continuano i dem calabresi.

«Questo fatto gravissimo rende ancora più folle e insensato il progetto del Ponte sullo Stretto, opera faraonica, economicamente devastante e inutile sul piano strategico», aggiunge il Pd Calabria.

«La cancellazione dell’Alta velocità per la Calabria è l’ennesima conferma della subalternità politica e istituzionale del centrodestra calabrese. Mai come adesso, la Calabria è messa ai margini. Ma noi continuiamo a lottare perché vogliamo il riscatto della nostra comunità», conclude Irto.