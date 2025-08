A fine settembre l’inizio dei lavori per la messa in sicurezza del fiume Crati

lotta al dissesto idrogeologico

COSENZA Inizieranno a fine settembre il lavori per la messa in sicurezza del Fiume Crati. La gara per l’intervento è stata provvisoriamente aggiudicata per un importo complessivo da 7 milioni e 880 mila euro. A comunicarlo è il commissario straordinario del Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico in Calabria Giuseppe Nardi. L’intervento è stato oggetto, – continua Nardi – sin dall’insediamento della nuova Struttura Commissariale, di un importante impulso alle attività, finanziate a valere sul Patto per lo Sviluppo nel 2018 ma di fatto non programmate. Si tratta di una concreta risposta a un territorio vasto come la Calabria che da troppo tempo attende la realizzazione di importanti interventi di messa in sicurezza e salvaguardia della vita umana, per la cui esecuzione sono previsti 448 giorni secondo il Capitolato speciale di appalto. Sul fiume Crati, con particolare riferimento all’area che interessa i Comuni di Corigliano-Rossano e Cassano all’Ionio, sono allo stato in corso ulteriori attività (progettuali e di esecuzione opere) per circa 14 mln, a cui si vanno ad aggiungere 6 mln di opere già realizzate. (redazione@corrierecal.it)

