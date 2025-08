Notte folle a Reggio: un uomo si arrampica sulla statua di Athena – VIDEO

l’episodio già virale

REGGIO CALABRIA Un uomo, uno straniero di 35 anni, arrampicato alla statua di Athena, a Reggio Calabria. È lo scenario, folle, a cui hanno assistito i cittadini nella notte di ieri all’Arena dello Stretto, prima dell’intervento degli uomini della Polizia di Stato. Tutto immortalato in un video già ampiamente diffuso sui social. Il 35enne, come si vede nel video, prima si è seduto sulla statua, poi ha cercato di strappare via la spada. Salito sulle spalle ha iniziato a inveire verso i poliziotti e alcuni cittadini arrivati sul posto. Rimessosi la maglietta, il 35enne è poi sceso con non poche difficoltà. Intanto è stato denunciato. (redazione@corrierecal.it)

Il video è già virale:

