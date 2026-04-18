Catanzaro, un buon pari al “Menti” grazie al gol di Di Francesco a due minuti dalla fine

calcio serie b

CASTELLAMARE DI STABIA La Juve Stabia fallisce la terza vittoria casalinga consecutiva pareggiando contro un Catanzaro incerottato e fallendo l’avvicinamento alla sesta piazza playoff. I gialloblù di Ignazio Abate approcciano meglio il match passando in vantaggio al 18′ con un preciso sinistro dal limite di Mosti a coronamento di un contropiede sull’asse Pierobon-Gabrielloni. Il Catanzaro reagisce e sfiora per due volte il pari con Alesi: al 33′ trova un super Confente che salva in due tempi e al 36′ alza clamorosamente sulla traversa dal dischetto del rigore.

Nella ripresa i calabresi prendono in mano il pallino del gioco ma senza costruire azioni da gol. Il pari giallorosso arriva a due minuti dalla fine del tempo regolamentare con Di Francesco abile a sfruttare una palla vagante in area avversaria. In pieno recupero Pigliacelli evita la sconfitta alla sua squadra con un miracoloso intervento su conclusione dal limite del nuovo entrato Maistro.

La classifica

Le Aquile consolidano il quinto posto: 56 punti, ben 12 in meno del Palermo (68) – che oggi ha battuto il Cesena (fermo a 44) con una doppietta di Pohjanpalo – ma a +4 sul Modena (52), sconfitta in casa dal Frosinone (72) grazie a un’altra doppietta, in questo caso firmata Ghedjemis.

Il tabellino

JUVE STABIA (3-5-1-1)

Confente 6.5; Diakitè 6.5 (27′ st Varnier 6), Giorgini 6, Dalle Mura 6.5; Carissoni 6.5, Mosti 7, Torrasi 6 (18′ st Leone 6), Pierobon 6 (40′ st Ricciardi sv), Cacciamani 6 (40′ st Maistro sv); Correia 6.5; Gabrielloni 6 (18′ st Okoro 6). In panchina: Boer, Signorini, Mannini, Battistella, Ciammaglichella, Dos Santos. Allenatore: Abate 6.

CATANZARO (3-4-2-1)

Pigliacelli 7; Cassandro 6, Antonini 6.5 (45′ st Bashi sv), Brighenti 6; Frosinini 6 (34′ st Nuamah sv), Pompetti 6 (39′ st Buglio sv), Rispoli 5.5, Di Francesco 6.5; Liberali 5.5 (34′ st Oudin sv), Alesi 6 (39′ st Koffi sv); Pittarello 5.5. In panchina Marietta, Esteves, Felippe Jack,Verrengia, Ardizzone, Gjoka, Castro Rombolà. Allenatore: Aquilani 6.

ARBITRO Turrini di Firenze 6.5.

RETI 18′ pt Mosti, 43′ st Di Francesco

NOTE Serata primaverile, paganti 4227 per un incasso di 36653 euro, abbonati 1891 per una quota di 2877,12 euro. Ammoniti Torrasi, Okoro, Cassandro. Angoli 3-4. Recupero: 1′, 5′.

Foto fb US Catanzaro 1929