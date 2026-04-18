Calcio a 5, per la Pirossigeno Cosenza una sconfitta pesantissima a Orte

Fustal serie A

ORTE Due a zero nel primo tempo e 8-4 nel finale. Cade la Pirossigeno Cosenza che subisce un ko dalle proporzioni abbastanza ampie nella sfida con l’Active Network valevole per la 26ª giornata di Serie A Kinto. 8-4 il risultato finale per i laziali in un match che ha visto i rossoblù colpire anche tre legni in rapida successione nel corso del primo tempo. In virtù di questa sconfitta e della contemporanea vittoria della Fortitudo Pomezia sulla Meta Catania, si complica maledettamente il cammino salvezza dei lupi, quando al termine della regular season mancano solo 4 giornate.

La cronaca del match

Prima occasione per i padroni di casa dopo 30 secondi. Punizione calciata da Tato Block, vola Parisi a deviare in corner. Pochi istanti dopo Pina centra il bersaglio sugli sviluppi di un calcio piazzato mandando in vantaggio i suoi. Al sesto minuto si fa vedere la Pirossigeno Cosenza con la punizione di Marcelinho sulla quale Thiago Perez risponde presente. Su un errore in uscita dalla fase difensiva l’Active raddoppia con Amans. Gli ospiti provano a rifarsi sotto con capitan Marchio in proiezione offensiva, fermato dall’intervento in uscita del portiere di casa.

Al 14′ un Parisi superlativo impedisce a Pina, da due passi, di firmare il terzo gol dei laziali e il secondo personale. Ci si mette anche la sfortuna a penalizzare i lupi: doppio clamoroso legno nell’arco di pochissimi secondi; prima la traversa di Trentin, poi sul tap in il palo colpito da Fantecele. Non finisce qui perchè Arrieta centra il terzo palo di giornata con un bellissimo destro dopo aver aggirato l’avversario. Altra occasione per i rossoblù prima dell’intervallo: Fantecele trova lo spazio per calciare, Thiago Perez si oppone e sulla respinta Trentin manda alto di pochissimo. Si va al riposo sul 2-0 per l’Active.

Partenza a razzo del quintetto di Ibañes nella ripresa. Gran gol di Arrieta e partita riaperta. Tutto vanificato perchè Tato Block ristabilisce subito le distanze realizzando il gol del 3-1. Si fa nuovamente sotto la Pirossigeno con la puntata vincente di Adornato. Anche stavolta però l’Active è brava a riportarsi subito sul doppio vantaggio con il sinistro di Curri. Lupi sbilanciati con Marcelinho da portiere di movimento, ne approfittano i padroni di casa portandosi sul 5-2 con Ferretti che fa centro a porta sguarnita. La scena si ripete ancora tre volte: vanno a segno Cesaroni con una doppietta e Amans, anche lui alla seconda marcatura personale. Nelle battute conclusive arrivano le reti rossoblù di Saponara e Adornato (doppietta per lui) a rendere un po’ meno pesante il passivo. Risultato finale: Active batte Pirossigeno Cosenza 8-4.

Il tabellino

ACTIVE NETWORK

Thiago Perez, Ferretti, Degan, Cesaroni, Pina. Ainsa Soares, Amans, Ugherani, Block T., Block M., Mazza. All. Monsignori

PIROSSIGENO COSENZA

Parisi, Tonidandel, Arrieta, Saponara, Fantecele. De Brasi, Adornato, Marchio, Pezzolla, Trentin, Marcelinho, Canal. All. Ibañes

ARBITRI

Antonio Dan Campanella di Venosa, Denis Prekaj di Treviglio.

CRONO

PartebAndrea Cini di Perugia.

MARCATORI

00’39” pt Pina (A), 06’26” pt e 16’42” st Amans (A), 00’18” st Arrieta (C), 00’34” st Block T. (A), 05’23” st e 17’57” st Adornato (C), 09’25” st Curri (A), 12’07” st Ferretti (A), 12’25” st e 12’53” st Cesaroni (A), 17’20” st Saponara (C)

NOTE

Gara disputata alle ore 18:00 al PalaSport di Orte di fronte ad un centinaio di spettatori. Ammoniti: 11’59” pt Amans (A), 12’24” pt Block T. (A), 13’25” st Adornato (C), 17’01” st Marchio (C).

Nella foto Arrieta porta palla durante Active Network-Pirossigeno Cosenza