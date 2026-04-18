Anziano morto durante il ricovero in una struttura sanitaria calabrese, 4 a processo

La vicenda

CROTONE Quattro persone sono state rinviate a giudizio per la morte di un 91enne di San Giovanni in Fiore (Cosenza) avvenuta nel 2024 avvenuta a seguito di una caduta. L’anziano si allontanò da una struttura sanitaria di Crotone in cui era ricoverato. E’ stato disposto il giudizio immediato per tre operatori socio-sanitari e per la titolare di una struttura sanitaria privata di Crotone. Nel corso dell’udienza preliminare sono state ammesse 14 parti civili compresi i familiari che sono rappresentati dall’avvocato Katia Vizza del Foro di Cosenza e dall’avvocato Alessio Bombaci del Foro di Torino. I legali hanno chiesto e ottenuto dal gup Assunta Palumbo l’autorizzazione a citare i responsabili civili, cioè la Rsa e l’assicurazione a cui la casa di cura risulta essere assicurata.

La vicenda

L‘anziano del Cosentino il 9 agosto del 2024 venne ricoverato in una struttura per anziani di Crotone. Il 91enne era affetto da demenza senile così come evidenziato dalla certificazione medica depositata al momento del ricovero. Quindi, come ribadito dalla difesa della famiglia, l’anziano aveva necessità di una costante vigilanza da parte del personale sanitario della struttura. Ma sette giorni dopo il ricovero, accadde che l’anziano riuscì ad allontanarsi dalla struttura perché “il cancello automatico non si chiudeva a causa di un guasto”.

L’anziano attraversò la strada e cadendo in un dirupo morì. Fu ritrovato cinque ore dopo anche grazie ai familiari che nel frattempo erano stati allertati dai soci della casa di riposo. La famiglia presentò una denuncia ai carabinieri e la Procura di Crotone (competente perché l’anziano è deceduto lì) aprì un fascicolo per omicidio colposo. I familiari dell’anziano da allora chiedono che vengano accertate eventuali responsabilità su quanto accaduto. (Agi)