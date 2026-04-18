Greta Thunberg, tappa in Calabria per “salutare” le barche della Flotilla verso Gaza

la visita

CETRARO L’attivista Greta Thunberg è arrivata oggi al porto di Cetraro (centro dell’alto Tirreno cosentino) dove si trovano venti imbarcazioni della Flotilla per Gaza che stanno facendo tappa prima di ripartire alla volta della Striscia. L’attivista è stata vista camminare per le strade del paese ma ha evitato di fare dichiarazioni. Secondo quanto si è appreso dovrebbe ripartire già domani. Nella cittadina tirrenica, promossa da associazioni ed enti locali si è svolta una serie di eventi a sostegno dell’iniziativa. Le imbarcazioni, cariche di aiuti umanitari destinati alla popolazione di Gaza, si trovano al porto turistico per una sosta pianificata per spezzare la navigazione. A Cetraro non è previsto l’imbarco di altro materiale umanitario. Ancora incerta la data di partenza verso la Striscia. Dovrebbe comunque avvenire tra il 24 e il 25 aprile.

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