Pellegatti perplesso sul caso Liberali: «Milan, perché regalarlo al Catanzaro?»

l’intervento

CATANZARO Mattia Liberali, uno dei giovani più promettenti del vivaio rossonero, è ormai a un passo dal Catanzaro. Il trequartista classe 2007 si trasferirà in Calabria, in un’operazione che ha suscitato più di una perplessità tra i tifosi del Milan. Tra le voci più critiche, quella di Carlo Pellegatti, storico giornalista e noto volto dell’universo rossonero, intervenuto sul proprio canale YouTube. Pellegatti nei giorni scorsi non ha nascosto il proprio disappunto per una scelta che definisce difficile da comprendere: «Non accade spesso di vedere un giovane talento lasciare il Milan a parametro zero», ha osservato, ricordando che situazioni simili si erano verificate in passato solo in rari casi, come quello di Marco Brescianini, ex Cosenza.

Il giornalista ha poi citato l’esempio di Vasquez, anche lui ceduto recentemente (alla Roma), a suo avviso un’altra dimostrazione della capacità del Milan di privarsi troppo facilmente di profili validi. Secondo Pellegatti, la decisione di lasciar andare Liberali gratuitamente – seppur mantenendo il 50% sulla futura rivendita – rappresenta un’operazione rischiosa. «Capisco che il ragazzo voglia giocare e crescere, e la scelta di Catanzaro è molto intelligente da parte sua. Troverà una squadra interessante e un allenatore, Alberto Aquilani, che sa lavorare molto bene con i giovani. Ma mi chiedo perché il Milan debba rinunciare a un talento del genere senza incassare nulla», ha commentato.

Pur evitando di puntare il dito direttamente contro la dirigenza, Pellegatti ha ammesso che il club rossonero deve avere le sue ragioni: forse, ha ipotizzato, la fiducia in Liberali era ormai venuta meno. «Non voglio criticare per partito preso: non sono dentro alle logiche del mercato. Però rimane un punto interrogativo grosso come una casa», ha concluso.

Nel frattempo, il Catanzaro continua a muoversi sul mercato con grande intensità. In attesa dell’annuncio ufficiale di Liberali, il club giallorosso ha già comunicato altri due acquisti: si tratta del centrocampista Alphadjo Cissè, classe 2006, arrivato in prestito dall’Hellas Verona fino al 30 giugno 2026, e di Costantino Favasuli, centrocampista classe 2004, acquistato a titolo definitivo dalla Fiorentina e legato ora ai calabresi da un contratto quadriennale.

Il progetto tecnico del Catanzaro, che unisce ambizione e valorizzazione dei giovani, si conferma sempre più centrale in questa fase di mercato estiva. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato