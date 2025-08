Ragazza morta in piscina, la famiglia: «Qualcosa non torna, vogliamo chiarezza»

le indagini

«Quando siamo arrivati, il corpo di nostra sorella era già a bordo piscina. Il suo corpo era coperto da un telo, con il costume. C’erano le pattuglie dei carabinieri e l’ambulanza. Ma ci sono tante cose che non tornano: era una festa di laurea ma non abbiamo visto la torta, non abbiamo trovato alcolici. Quando siamo arrivati i ragazzi erano tutti bagnati, in silenzio. Non abbiamo trovato i vestiti di mia sorella, ma solo le scarpe». Così i due fratelli di Simona, la gemella Roberta e Gabriele, sulla morte della sorella in una piscina di una villa a Bagheria durante una festa di laurea. «Voglio sapere cosa è successo a mia figlia, perché è morta, io voglio sapere solo perché…». Così tra le lacrime la mamma di Simona, che chiede “chiarezza” sul decesso della ventenne. «Vogliamo chiarezza sulla fine di nostra figlia», ribadisce il padre di Simona. «C’erano solo bottiglie d’acqua, la piscina era pulita, noi abbiamo chiamato per avere notizie su mia figlia. Dov’è finito l’alcool? – aggiunge l’uomo – Mia figlia era una sportiva, era un pesce in acqua. Vogliamo sapere cosa è successo».

