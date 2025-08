Liberali al Catanzaro a rischio, la Reggiana presta Maggio al Crotone e punta tre giocatori del Cosenza

calciomercato

LAMEZIA TERME Il calciomercato entra nel vivo. In Serie B, si registra una brusca frenata per l’arrivo di Mattia Liberali al Catanzaro. Il giovanissimo trequartista era già pronto a lasciare il Milan che però avrebbe fatto dietrofront congelando la trattativa. I contatti sono in corso, ma l’affare che sembrava ormai chiuso rischia di saltare. In Serie C, il Cosenza – secondo quanto riporta Alfredo Pedullà – starebbe valutando con attenzione l’interesse manifestato dalla Reggiana per tre calciatori in rosa: si tratta dei difensori centrali Venturi e Caporale e del centrocampista Florenzi. Il Football Club Crotone invece questa mattina ha annunciato l’acquisto a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, dalla Reggiana del calciatore Matteo Maggio. Nato a Moncalieri, esterno d’attacco classe 2002, cresce tra i settori giovanili di Juventus, Torino e Pro Vercelli per poi maturare esperienza con i ‘grandi’ con Cittanova Calcio e Fermana. Rientrato alla Pro Vercelli nel 2023, mette a referto ben 12 reti e 8 assist prima di passare in B alla Reggiana nello scorso campionato.

