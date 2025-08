Ponte, Salvini a Messina e Villa San Giovanni per celebrare il via libera

l’opera della discordia

ROMA Mercoledì sarà una giornata “storica per l’Italia: con l’approvazione del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina da parte del Cipess, finalmente si potrà passare alla fase realizzativa”. Lo afferma il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante. “L’avvio dei lavori per la madre di tutte le opere e’ ormai a un passo: costruiremo non solo un ponte tra Calabria e Sicilia ma tra l’Italia e l’Europa, un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo dei territori, voluta dal presidente Silvio Berlusconi, che guarda al futuro e mostra al mondo l’eccellenza ingegneristica tricolore. Sarà un grande giorno per chi crede nel progresso, nella crescita e nella modernizzazione del nostro Paese”, conclude Ferrante. Per domani mattina tra l’altro al termine della riunione del Cipess, è in programma una conferenza stampa presso la Sala Stampa di Palazzo Chigi, con la partecipazione del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Salvini è poi atteso domani sera a Messina: incontrerà i giornalisti al Grecale di Via Torre Faro alle 19.15 nel corso di un punto stampa ed a margine di un flash mob organizzato sul posto dai militanti della Lega Sicilia. Per “celebrare” il via libera del Cipess poi sempre Salvini sarà giovedì a Villa San Giovanni, alle ore 10, al Pilone in località Santa Trada.

