Controlli disposti dal questore di Cosenza: 15 denunciati nei primi 5 giorni di agosto

il resoconto

COSENZA Proseguono incessanti i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro in questo centro cittadino e nel territorio della Provincia. I predetti servizi sono stati particolarmente intensi nei primi cinque giorni del mese in corso, in cui sono state controllate 1210 persone (di cui 8 cittadini stranieri) e 603 veicoli, segnalate amministrativamente nr. 3 persone per violazioni ai sensi dell’art. 75 DPR 309/‘90, effettuati 2 sequestri di sostanze stupefacenti ed elevate 9 contestazioni al Codice della Strada. Sono state, altresì, deferite in stato di libertà 15 persone, per diversi reati tra i quali evasione, possesso di segni distintivi contraffatti, resistenza a Pubblico Ufficiale e falsa attestazione sull’identità personale, violazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Cosenza, violenza sessuale e minacce, violazione degli obblighi di assistenza familiare e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nel periodo in argomento personale della locale Squadra Mobile ha anche dato esecuzione a 1 misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un soggetto resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia, mentre personale del Commissariato di P. S. di Corigliano-Rossano ha eseguito nr. 1 ordine per la carcerazione emesso nei confronti di un cittadino resosi responsabile del reato di rapina. L’impegno costante del personale della Divisione Anticrimine ha, inoltre, permesso di emettere n7 DASPO, nei confronti di tifosi del Cosenza Calcio responsabili a vario titolo dei disordini avvenuti in occasione della partita di calcio Cosenza-Cesena disputata il 9 maggio 2025, e ammonimenti nei confronti di altrettanti soggetti residenti in Provincia che hanno posto in essere gravi condotte di stalking e maltrattamenti. Nel corso di alcuni controlli sulla Strada Statale 18 Tirrena Inferiore, la Polizia Stradale di Scalea, infine, ha sanzionato ai sensi dell’art. 78 c. 3 e 4 del Codice della Strada, nr. 1 conducente di un autoarticolato adibito a trasporto rifiuti, a seguito della individuazione di un dispositivo antinquinamento alterato. I servizi di controllo del personale della Polizia di Stato proseguiranno senza soluzione di continuità.

