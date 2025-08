Ponte sullo Stretto, Ciucci: «Oggi una tappa storica, ora passiamo alla fase realizzativa»

l’intervista

ROMA «Oggi è senz’altro una tappa storica per un progetto che nella sua lunga storia non ha mai raggiunto questo livello di concretezza. Con oggi passiamo alla fase realizzativa». Così ai microfoni del Corriere della Calabria l’amministratore delegato della Società Stretto di Messina, a margine della conferenza stampa del ministro ai Trasporti, vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini presso la sala Stampa di Palazzo Chigi dopo il via libera da parte del Cipess del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina.

A fine estate il via all’attività sul territorio

Sui prossimi step, che porteranno all’avvio dei cantieri per la realizzazione dell’opera da 13,5 miliardi, Ciucci ha spiegato: «A fine estate-inizio autunno, dopo la prevista registrazione da parte della Corte dei Conti di questa delibera di oggi, inizieremo l’attività sul territorio». Ciucci ha parlato di «soluzioni delle interferenze, cantierizzazioni, campi base, prime opere compensative, interventi sulla rete stradale e idrica nelle due città principalmente coinvolte (Villa San Giovanni e Messina ndr)». E sull’obiettivo di terminare i lavori entro 2032, come auspicato da Salvini in conferenza stampa, Ciucci ha spiegato: «Se tutto il sistema sarà puntuale saremo puntuali al 2032». (m.r.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato