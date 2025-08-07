Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:39
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

LA PREVENZIONE

Catanzaro, da stanotte la disinfestazione per il contrasto al virus West Nile

La prima zona interessata sarà quella a Sud: Santa Maria; da viale Magna Grecia verso la stazione; Fortuna; Corvo; Pistoia; Aranceto; Lido

Pubblicato il: 07/08/2025 – 15:44
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Catanzaro, da stanotte la disinfestazione per il contrasto al virus West Nile

CATANZARO Prenderà il via questa notte a mezzanotte il piano di straordinario di disinfestazione mirata messo a punto dall’Amministrazione comunale al fine di contrastare la presenza delle zanzare portatrici del virus “West Nile”. La prima zona della città a essere interessata sarà quella a Sud e precisamente: Santa Maria; da viale Magna Grecia verso la stazione; Fortuna; Corvo; Pistoia; Aranceto; Lido (zona Corace – Porto – Giovino).
Per la migliore efficacia nel tempo degli interventi, i cittadini sono invitati a evitare, per quanto possibile, la formazione di ristagni di acqua e l’accumulo di rifiuti all’interno o nelle immediate vicinanze delle proprie abitazioni.
In più, durante le operazioni di disinfestazione, si raccomanda, in via precauzionale, di tenere le finestre chiuse; tenere in casa gli animali domestici; non sostare in ambienti aperti e per le 2 ore successive alla disinfestazione; evitare di stendere biancheria; coprire adeguatamente le derrate alimentari e le piantagioni ortofrutticole, evitando comunque il consumo dei prodotti, se non opportunamente lavati, nelle 48 ore successive alla disinfestazione.
L’intervento, che proseguirà nei prossimi giorni (notti del 9, 12, 13, 18), è stato disposto in via precauzionale e preventiva, nel rispetto delle indicazioni fornite dal ministero della Salute e dalle Autorità sanitarie competenti, con l’obiettivo prioritario di tutelare la salute pubblica e garantire condizioni di sicurezza igienico-sanitaria per tutta la cittadinanza.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CRONACA
disinfestazione West Nile Catanzaro
virus west nile
virus West Nile catanzaro
West Nile Catanzaro
Categorie collegate
Catanzaro
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x