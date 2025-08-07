Catanzaro, da stanotte la disinfestazione per il contrasto al virus West Nile

LA PREVENZIONE

CATANZARO Prenderà il via questa notte a mezzanotte il piano di straordinario di disinfestazione mirata messo a punto dall’Amministrazione comunale al fine di contrastare la presenza delle zanzare portatrici del virus “West Nile”. La prima zona della città a essere interessata sarà quella a Sud e precisamente: Santa Maria; da viale Magna Grecia verso la stazione; Fortuna; Corvo; Pistoia; Aranceto; Lido (zona Corace – Porto – Giovino).

Per la migliore efficacia nel tempo degli interventi, i cittadini sono invitati a evitare, per quanto possibile, la formazione di ristagni di acqua e l’accumulo di rifiuti all’interno o nelle immediate vicinanze delle proprie abitazioni.

In più, durante le operazioni di disinfestazione, si raccomanda, in via precauzionale, di tenere le finestre chiuse; tenere in casa gli animali domestici; non sostare in ambienti aperti e per le 2 ore successive alla disinfestazione; evitare di stendere biancheria; coprire adeguatamente le derrate alimentari e le piantagioni ortofrutticole, evitando comunque il consumo dei prodotti, se non opportunamente lavati, nelle 48 ore successive alla disinfestazione.

L’intervento, che proseguirà nei prossimi giorni (notti del 9, 12, 13, 18), è stato disposto in via precauzionale e preventiva, nel rispetto delle indicazioni fornite dal ministero della Salute e dalle Autorità sanitarie competenti, con l’obiettivo prioritario di tutelare la salute pubblica e garantire condizioni di sicurezza igienico-sanitaria per tutta la cittadinanza.

