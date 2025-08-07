Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:40
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

la tragedia

Diamante, intossicazione da botulino: sette persone ricoverate, un uomo è morto mentre tornava a casa

La notizia del decesso di Luigi Di Sarno, si è appresa oggi. la Procura di Paola ha aperto un’inchiesta

Pubblicato il: 07/08/2025 – 21:52
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Diamante, intossicazione da botulino: sette persone ricoverate, un uomo è morto mentre tornava a casa

COSENZA Una persona di 52 anni è deceduta a seguito di un malore accusato dopo aver mangiato un panino con salsiccia e broccoli a Diamante in provincia di Cosenza. La notizia del decesso di Luigi Di Sarno, si è appresa nella giornata di oggi dopo che si era diffusa la notizia di tre persone ricoverate in Terapia intensiva per probabile intossicazione da botulino. A darne notizia è Agi.
L’uomo, da quanto si apprende dall’agenzia di stampa, avrebbe mangiato un panino comprato da un venditore ambulante a Diamante, sul lungomare. Poco dopo aveva avvertito alcuni malesseri ma era ripartito verso Napoli con la famiglia.
La vittima si sarebbe fermata a Lagonegro dove poi è deceduta. Da stabilire se le cause siano o meno riconducibili al consumo del panino. Sono sette in totale le persone ricoverate all’ospedale di Cosenza per intossicazione da botulino. Nella giornata di ieri erano stati ricoverati due 17enni, nella notte una donna di 42 anni e nella giornata di oggi altre 4 persone. Tutte hanno mangiato il panino con i broccoli comprato da un camioncino di street food sul lungomare di Diamante.
Intanto, la Procura di Paola, coordinata dal procuratore capo Domenico Fiordalisi, ha aperto un’inchiesta disponendo il sequestro del mezzo. Nella giornata di domani l’Azienda ospedaliera di Cosenza incontrerà la stampa per fare il punto sulle condizioni dei pazienti ricoverati nell’ospedale Annunziata e per spiegare anche la profilassi applicata in questi casi. (redazione@corrierecal.it)

Argomenti
botulino cosenza
diamante botulino
In evidenza
morto botulino
orto botulino
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x