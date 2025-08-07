Falso ideologico al Comune di Ricadi, 11 indagati. Tra loro anche il sindaco

chiuse le indagini

RICADI Torna sotto i riflettori della Procura di Vibo Valentia il Comune di Ricadi, già destinatario lo scorso anno di diverse perquisizioni da parte della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle stanno consegnando in questi giorni diversi avvisi di garanzia agli 11 indagati, tra i quali risulta anche il sindaco Nicola Tripodi, dirigenti comunali e altri esponenti di maggioranza, dopo la conclusione delle indagini durate circa un anno. A loro vengono contestate presunte irregolarità per il bilancio previsionale 2022-2024. In particolare viene mossa l’accusa di falso ideologico. La denuncia all’origine delle indagini era partita dall’ex responsabile finanziaria dell’ente, il cui incarico è stato successivamente revocato dal Comune. Nel pomeriggio è prevista una riunione di maggioranza convocata dal sindaco Tripodi, con l’amministrazione che dichiara di essere certa di aver lavorato con integrità e con correttezza. (ma.ru.)

