Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:49
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

calciomercato

Il Catanzaro non molla la presa su Liberali, Bonini vola in Spagna

Il talentuoso fantasista del Milan, da quanto trapela, avrebbe espressamente riferito al suo entourage di voler giocare con i giallorossi

Pubblicato il: 07/08/2025 – 19:49
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il Catanzaro non molla la presa su Liberali, Bonini vola in Spagna

CATANZARO Il Catanzaro non molla la presa su Mattia Liberali, il giovane talento del Milan che sembrava ormai ad un passo dai giallorossi vuole giocare in Calabria ma la società rossonera, nelle scorse ore, ha congelato la trattativa. La cessione a titolo definitivo prevedeva il 50% della futura rivendita a favore dei rossoneri. A disturbare l’azione del club giallorosso sarebbe stato l’interesse del Torino pronto a versare subito nelle casse del Milan circa 1 milione di euro. Liberali, da quanto trapela, avrebbe espressamente riferito al suo entourage di voler giocare a Catanzaro e la volontà del calciatore, in caso di trattative difficili, diventa fondamentale. Staremo a vedere. Intanto radiomercato parla di un interessamento dei calabresi per Kevin Lasagna esperto centravanti. Per ora solo qualche abboccamento ma nessuna trattativa. Cessione definita, invece, quella del difensore Bonini. Il 24enne lascia la Calabria e vola in Spagna, giocherà nell’Almeria in segunda division. L’addio porterà nelle casse dei giallorossi una cifra vicina ai 3 milioni di euro (bonus compresi).

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CALCIOMERCATO
catanzaro calcio
federico bonini
Importanti
mattia liberali
Milan
SERIE B
Categorie collegate
Catanzaro
Sport
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x