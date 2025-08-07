Il Catanzaro non molla la presa su Liberali, Bonini vola in Spagna

calciomercato

CATANZARO Il Catanzaro non molla la presa su Mattia Liberali, il giovane talento del Milan che sembrava ormai ad un passo dai giallorossi vuole giocare in Calabria ma la società rossonera, nelle scorse ore, ha congelato la trattativa. La cessione a titolo definitivo prevedeva il 50% della futura rivendita a favore dei rossoneri. A disturbare l’azione del club giallorosso sarebbe stato l’interesse del Torino pronto a versare subito nelle casse del Milan circa 1 milione di euro. Liberali, da quanto trapela, avrebbe espressamente riferito al suo entourage di voler giocare a Catanzaro e la volontà del calciatore, in caso di trattative difficili, diventa fondamentale. Staremo a vedere. Intanto radiomercato parla di un interessamento dei calabresi per Kevin Lasagna esperto centravanti. Per ora solo qualche abboccamento ma nessuna trattativa. Cessione definita, invece, quella del difensore Bonini. Il 24enne lascia la Calabria e vola in Spagna, giocherà nell’Almeria in segunda division. L’addio porterà nelle casse dei giallorossi una cifra vicina ai 3 milioni di euro (bonus compresi).

