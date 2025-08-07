Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:39
tutela dell’ambiente

“Il mare che verrà”: a Lamezia un confronto pubblico sul futuro del Golfo

Bruni: «Non è più il tempo delle parole, ma delle soluzioni concrete». Greco: Il Mediterraneo è malato»

Pubblicato il: 07/08/2025 – 14:51
LAMEZIA TERME Un momento di confronto partecipato, con amministratori, esperti, cittadini e rappresentanti delle istituzioni, per affrontare in modo costruttivo e corale il tema della tutela ambientale e della depurazione nel Golfo di Sant’Eufemia. È il cuore dell’iniziativa che si è svolta ieri sera sul lungomare Falcone Borsellino in località Marinella a Lamezia Terme, l’iniziativa pubblica dal titolo “Il mare che verrà – Riflessioni sul futuro del nostro mare”, promossa dal Partito Democratico cittadino. A introdurre la serata è stato il segretario del PD lametino, Vittorio Paola, che ha rimarcato con forza il senso politico dell’iniziativa: «Il mare è un bene comune, non ha confini: non possiamo continuare a frammentarlo in “mare di Gizzeria”, “di Curinga” o “di Sant’Eufemia”. È un ecosistema unico, e ogni estate la cattiva qualità delle acque comporta danni economici, ambientali e sociali enormi. Le analisi esistono, le mappature pure: è tempo di agire. Dalla Regione ci aspettiamo programmazione, controllo e interventi. Ma serve anche un cambiamento culturale: il mare da solo non si inquina. È responsabilità di tutti». Ha poi portato il suo contributo Anna Rosa, referente del comitato Uniti per il Golfo di Sant’Eufemia: «Quando un cittadino guarda il mare sporco, vede il fallimento delle istituzioni. La nostra raccolta firme ha superato 2.400 adesioni in pochi giorni, a dimostrazione che la misura è colma. Non bastano blitz estivi o rassicurazioni di facciata. Il mare è salute, economia e dignità: chi si candida a governare questa regione lo dica chiaramente se intende tutelarlo o no. Noi non ci fermeremo, non per interesse personale ma per giustizia collettiva». Il biologo marino Silvio Greco, vicepresidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn, ha offerto una panoramica rigorosa e allarmante della situazione ambientale: «Il Mediterraneo è malato, la salinità e la temperatura delle acque sono anomale, e in Calabria registriamo fenomeni inediti. La plastica sui fondali, le specie aliene, gli sversamenti: tutto questo è figlio dell’assenza di controllo e di una programmazione inefficace. Ma servono anche dati certi: oggi gran parte delle analisi viene fatta da privati. L’Italia non investe in campagne oceanografiche. È una follia». Ha portato la sua testimonianza anche Ernesto Alecci, consigliere regionale e già sindaco di Soverato: «La mia amministrazione ha ottenuto la Bandiera Blu grazie a un lavoro puntuale su scarichi, controlli, mobilità sostenibile. Ma serve il sostegno della Regione: i sindaci non possono affrontare tutto da soli, soprattutto se i depuratori sono vecchi e le risorse scarse. In Consiglio abbiamo denunciato ritardi e proposto soluzioni, come il GPS sugli autospurghi. Ma troppe volte abbiamo visto fondi per la depurazione spostati su altre voci. È ora di dire basta». Ampia e articolata la conclusione affidata alla consigliera regionale del PD, Amalia Bruni, che ha rilanciato con fermezza l’urgenza di una nuova fase politica e amministrativa: «Abbiamo immaginato questa iniziativa settimane fa, e abbiamo scelto di mantenerla anche dopo le dimissioni del presidente della Regione. Perché la salute del mare non può essere trattata a intermittenza, ma con coerenza e continuità. Oggi siamo qui non solo per condividere rabbia e indignazione, ma per assumere un impegno chiaro, per l’oggi e per il futuro». Bruni ha puntato il dito contro l’assenza di visione nei piani di depurazione: «Sono stati spesi milioni di euro, spesso senza una strategia. Ancora oggi troppi insediamenti non sono collettati alla rete fognaria, l’entroterra e la costa vivono come mondi separati. Ma non lo sono: fanno parte di un unico sistema ambientale. In particolare, qui a Lamezia, chiediamo chiarezza sugli interventi dell’ARSAI, che gestisce l’area industriale. Vogliamo risposte sui progetti, sui fondi, sulle bonifiche: non possiamo più permetterci immobilismo». Infine, la consigliera ha avanzato una proposta concreta: «Ogni tre mesi dobbiamo fare il punto. Pubblicamente. Con chi ci sta. Non per sventolare bandiere politiche, ma per costruire soluzioni. Il mare è parte della nostra identità e della nostra economia, e con esso dobbiamo risanare anche la nostra credibilità come classe dirigente». All’evento hanno partecipato anche l’assessore all’ambiente di Lamezia Terme Antonietta D’Amico, l’assessore alla cultura Annalisa Spinelli, i consiglieri comunali del PD Lidia Vescio e Fabrizio Muraca, il sindaco di Soveria Mannelli Michele Chiodo, Italo Reale e Giuseppe Iemme, operatore culturale di Curinga e attivo nell’associazione “Costa Nostra”, che si occupa di promozione sociale e difesa del territorio. L’evento si è concluso con uno spazio aperto agli interventi del pubblico, tra testimonianze, proposte e riflessioni condivise.

