Regionali, autunno propizio per il governatore Occhiuto nel 2021

verso le regionali

Grande è la confusione sotto il cielo politico calabrese quindi – Mao docet – la situazione è eccellente. O, quantomeno, tale potrebbe rivelarsi- così almeno sperano dalle parti del centrodestra – per Roberto Occhiuto che, a meno di un anno dalla conclusione della sua prima esperienza da governatore della Calabria, stacca la spina e chiede a gran voce che gli venga confermata la fiducia accreditandosi significativi risultati in settori nevralgici come la sanità, le opere pubbliche, le riforme.

La mossa a sorpresa, ma non tanto, del governatore-commissario alla sanità in un qualunque giovedì di agosto, ha spiazzato tutti, in particolare la schiera di consiglieri regionali la cui rielezione é in bilico, sia all’interno della sua coalizione che all’esterno e negli immediati paraggi. Nella coalizione che lo sostiene non sono stati pochi gli eletti costretti ad accusare il colpo, mentre il centrosinistra, alle prese con il campo più o meno largo in costruzione, si è trovato nella difficoltà di dover accelerare l’iter per la scelta di un candidato in grado di contrastare l'”uomo solo” al comando che da quattro anni fa il bello e il cattivo tempo al timone della cittadella, non senza qualche mal di pancia (è il caso di Azione). E adesso, dopo che intorno ad Occhiuto (su cui pure grava il coinvolgimento nell’indagine della Procura della Repubblica di Catanzaro), si è saldata, in riva allo Stretto lo scorso week end, con più meno calore e trasporto, la maggioranza regionale assieme a tutto lo stato maggiore di Forza Italia, è proprio l’opposizione che si trova alle prese con la ridda di indiscrezioni su nomi più o meno quotati. Si è parlato nel Pd di personalità come il segretario regionale dem Nicola Irto o del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà mentre i pentastellati puntano sulla carta Pasquale Tridico, l’ex presidente dell’Inps e padre del reddito di cittadinanza ora parlamentare a Bruxelles. Sempre in ambito “contiano” , archiviata l’ipotesi Nicola Gratteri, si fanno avanti le suggestioni Anna Laura Orrico, deputata ed ex sottosegretario e Vittoria Baldino, attuale vicecapogruppo a Montecitorio. Una situazione comunque articolata che porta giocoforza ad accelerare il confronto per trovare una quadra. L’ipotesi prevalente è quella del campo larghissimo, come auspicato dalla leader Elly Schlein pure lei in Calabria nei giorni scorsi, ma anche da questo punto di vista i nodi da sciogliere non sono pochi. E questo, soprattutto, se si tiene conto che oltre al Pd e al M5s che detengono il grosso dei voti (i pentastellati forti anche dei buoni risultati spuntati alle ultime consultazioni europee), si fa avanti anche Avs che ha lasciato trapelare una candidatura suggestiva come quella di Mimmo Lucano. I tempi comunque stringono: il termine ultimo per trovare un’intesa è stato fissato entro Ferragosto. Senza dimenticare anche formazioni di minore entità elettorale ma con un radicamento come il Psi e Italia viva, con anche Repubblicani, +Europa e civici stanno lavorando ad un’alleanza in grado di consentire loro una presenza nella massima assise legislativa calabrese.

L’impressione è che i tempi stringano: Occhiuto, oltre ad avere avviato un’offensiva mediatica con interviste e ospitate tv , ha già formalmente comunicato la decisione di rimettere il mandato; la conferenza dei capigruppo a Palazzo Campanella ha convocato per venerdì 8 agosto la seduta del Consiglio regionale che dovrà ratificare (terzo punto all’ordine del giorno) le dimissioni e procedere allo scioglimento dell’assise. Si presume che, nella seconda metà di ottobre, si torni alle urne. Ottobre, un mese di transizione dalla lunga estate calabrese all’autunno, rivelatosi propizio per il governatore uscente che, proprio agli inizi di quel mese del 2021, in pieno periodo post pandemia, ottenne il primo via libera con il 54% dei voti.

