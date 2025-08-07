Schlein: «Ci battiamo con la stessa passione dalla Valle d’Aosta alla Calabria»

verso le regionali

ROMA «Ci battiamo con la stessa passione dalla Valle d’Aosta alla Calabria». Così Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito democratico, in un’intervista rilasciata al Domani. Sulle alleanze per le prossime elezioni regionali, Schlein risponde: «Non posso dare date di scadenza – premette la leader dem – stiamo lavorando in questa direzione». «In autunno – ricorda – vanno a votare sette regioni importanti, che rappresentano una buona parte della popolazione italiana, quindi sicuramente sarà una campagna elettorale importante. Ma noi non interpretiamo mai il voto regionale come un test nazionale. Ogni regione fa storia a sé. Certo – osserva -, per noi in queste regionali è importantissimo costruire le alleanze più inclusive e più competitive per battere le destre, che sono il nostro unico avversario. A questo stiamo lavorando e sono fiduciosa che faremo passi avanti proprio in questi giorni. La campagna elettorale è già partita in Veneto con Giovanni Manildo, e nelle Marche con Matteo Ricci. Nelle altre regioni – sottolinea – non c’è ancora una data del voto. Ma segnalo un dato: a parte gli uscenti, nelle regioni al voto la destra non ha ancora i candidati. Sembra che questo faccia meno notizia degli accordi del centrosinistra». Su quante regioni punta a vincere il centrosinistra, cauta la leader dem: «Non metto l’asticella, porta anche iella».

