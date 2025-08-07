Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:38
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

verso le regionali

Schlein: «Ci battiamo con la stessa passione dalla Valle d’Aosta alla Calabria»

La segretaria nazionale del Pd al Domani: «Ogni regione fa storia a sé, non saranno un test nazionale»

Pubblicato il: 07/08/2025 – 11:09
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Schlein: «Ci battiamo con la stessa passione dalla Valle d’Aosta alla Calabria»

ROMA «Ci battiamo con la stessa passione dalla Valle d’Aosta alla Calabria». Così Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito democratico, in un’intervista rilasciata al Domani. Sulle alleanze per le prossime elezioni regionali, Schlein risponde: «Non posso dare date di scadenza – premette la leader dem – stiamo lavorando in questa direzione». «In autunno – ricorda – vanno a votare sette regioni importanti, che rappresentano una buona parte della popolazione italiana, quindi sicuramente sarà una campagna elettorale importante. Ma noi non interpretiamo mai il voto regionale come un test nazionale. Ogni regione fa storia a sé. Certo – osserva -, per noi in queste regionali è importantissimo costruire le alleanze più inclusive e più competitive per battere le destre, che sono il nostro unico avversario. A questo stiamo lavorando e sono fiduciosa che faremo passi avanti proprio in questi giorni. La campagna elettorale è già partita in Veneto con Giovanni Manildo, e nelle Marche con Matteo Ricci. Nelle altre regioni – sottolinea – non c’è ancora una data del voto. Ma segnalo un dato: a parte gli uscenti, nelle regioni al voto la destra non ha ancora i candidati. Sembra che questo faccia meno notizia degli accordi del centrosinistra». Su quante regioni punta a vincere il centrosinistra, cauta la leader dem: «Non metto l’asticella, porta anche iella».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CAMPAGNA ELETTORALE
Elezioni
Elezioni regionali
Elly Schlein
Partito democratico
PD
REGIONALI
Regione Calabria
Top
Valle d’Aosta
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x