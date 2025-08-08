Elezioni in Calabria, Tridico: «Vedremo con gli alleati il candidato migliore»

l’intervista

ROMA «Roberto Occhiuto ha scelto la strada del voto anticipato per cercare di sottrarsi alla magistratura, un comportamento inaccettabile al quale il centrosinistra deve reagire presentandosi compatto perché uniti si vince». Lo dice alla Stampa Pasquale Tridico, capodelegazione M5S al parlamento europeo ed ex presidente Inps, in cima alla lista dei possibili candidati presidenti per il campo largo. Occhiuto vorrebbe votare il 12 ottobre o addirittura il 28 settembre, come nelle Marche. «Vedo un nervosismo incomprensibile da parte sua. Pensa di utilizzare la regione per questioni sue personali, piuttosto che per il bene dei calabresi – sottolinea -. Noi non abbiamo chiesto le dimissioni per questioni giudiziarie, lui invece pensa che di sottrarsi alle indagini della magistratura facendosi rieleggere. Non sta sfidando le opposizioni, ma la magistratura. È inaccettabile». Per quanto riguarda una sua possibile candidatura a governatore, dice: «io sono calabrese, amo la mia terra. Certamente spero che questa regione possa essere riscattata e voglio dare un contributo. Dopodiché ho preso 120 mila preferenze in tutto il sud, oltre 50 mila anche in Campania. Mi sento responsabile verso questi elettori e non vorrei lasciare Bruxelles». «Vedremo con gli alleati il candidato migliore. Come M5S abbiamo ottimi nomi: Baldino, Orrico, dirigenti di primo piano del M5s. Il Movimento è maturo in Calabria come in Italia – conclude -. Agli alleati dico che bisogna stare insieme, perché così si vince. Se stiamo insieme vinciamo».

