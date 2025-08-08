Pietropaolo: «La coalizione è unita e sarà vincente un’altra volta»

verso le regionali

PALMI Prima dell’ultimo Consiglio regionale post dimissioni del governatore Roberto Occhiuto, Filippo Pietropaolo, vicepresidente della Regione Calabria, è passato da Palmi per partecipare all’evento “Ponti del Sud”. Al di là degli aspetti relativi al dialogo e alla pace, a margine della conferenza, Pietropaolo si è soffermato sulle questioni strettamente politiche: «Oggi il Consiglio compie un passaggio formale con la presa d’atto delle dimissioni del governatore Occhiuto, ma noi siamo convinti come coalizione di portare avanti la sua ricandidatura nel minor tempo possibile, per creare meno disagi possibili alla Calabria. Una data certa ancora non c’è, potrebbe essere metà ottobre». E ancora, sull’operato dello stesso presidente: «La coalizione sarà vincente un’altra volta e Occhiuto potrà continuare l’importante azione amministrativa che ha svolto in questi 4 anni, perché ha realizzato e messo in moto delle riforme e delle azioni che hanno sicuramente segnato una svolta rispetto al passato. I risultati – aggiunge – si vedono non subito, ma in un lasso di tempo più ampio, in particolare nel campo della sanità, dove occorre aspettare degli anni, ma bisogna andare avanti con le riforme e le importanti iniziative che sono state avviate. Dunque sono convinto che riusciremo in tempi brevi ad avere un risultato importante per la continuazione di questa esperienza». Alla domanda sulla stabilità e l’unione della coalizione che guida la Calabria, Pietropaolo assicura: «La coalizione è unita: oltre Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e anche Noi moderati ci saranno sicuramente liste civiche, come già avvenuto in passato. In qualità di politico dico che l’attività della coalizione è sempre la stessa, rimane in piedi, anzi si è rafforzata nel tempo, e ci presenteremo non più con promesse, ma con cose fatte e impegno nel continuare a farle». Poi un focus sulla sua attività: «Ho avuto deleghe al personale, alla transizione digitale e all’organizzazione dei beni confiscati e credo di aver messo in campo diverse cose che si stanno piano piano realizzando. Ho affiancato il presidente Occhiuto – conclude Pietropaolo – nella rappresentanza istituzionale della Regione e in alcune problematiche specifiche in cui mi ha coinvolto, sono veramente onorato e orgoglioso di averlo fatto e spero di poter continuare a farlo, perché il mio interesse e quello di tutta la coalizione è portare avanti il bene della nostra Regione, farla crescere ed evitare che si torni indietro».

