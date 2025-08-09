Fermato per un controllo minaccia i Carabinieri, una denuncia nel Reggino

controlli a tappeto

MELITO PORTO SALVO Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo riguardo il rispetto del Codice della Strada. Nei giorni scorsi i militari si sono concentrati per monitorare la Statale 106, arteria stradale caratterizzata dall’alto tasso di mortalità. Più di 100 veicoli controllati, oltre 150 persone identificate e numerose contravvenzioni elevate per un ammontare complessivo pari a circa € 1500.

Tanti senza cinture di sicurezza

Particolarmente allarmante è il dato accertato e relativo al mancato uso delle cinture di sicurezza durante la guida, vero e proprio salvavita in caso di sinistro stradale, oppure il superamento senza remore della striscia longitudinale continua al fine di effettuare sorpassi azzardati, mettendo di conseguenza a rischio l’incolumità dell’interessato e di tutti gli altri utenti della strada.

Una denuncia per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale

In una circostanza i militari dell’Arma hanno proceduto al deferimento in stato di libertà di un uomo, per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, che, dimostratosi insofferente al controllo, aveva inveito verbalmente nei confronti dei militari senza motivo minacciandoli e oltraggiandoli. Inoltre, le numerose pattuglie messe in campo si sono imbattute in conducenti che stavano circolando a bordo del proprio veicolo con la patente o con la revisione scaduta. Per i diretti interessati è scattato anche il ritiro di patente e la sospensione dalla circolazione del mezzo.

Il rispetto del Codice della Strada

I Carabinieri ricordano quanto sia fondamentale guidare in sicurezza. Questo significa rispettare i dettami del codice della strada con particolare riferimento ai limiti di velocità, adeguando l’andatura alle condizioni della strada e mantenendo una distanza di sicurezza sufficiente per prevenire incidenti, indossare le previste cinture di sicurezza anche per brevi tragitti, verificare che il mezzo che si sta utilizzando sia sicuro per se stessi, gli eventuali passeggeri e gli altri utenti della strada, sottoponendo il veicolo a periodici controlli. Un altro fattore di rischio è rappresentato dalla stanchezza, motivo per cui è consigliabile effettuare soste regolari durante i viaggi lunghi per riposare e recuperare energie.

