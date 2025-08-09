Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:47
Incidente sulla SS106 a Corigliano Rossano, scontro tra due auto: tre feriti

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i soccorsi. Al momento traffico completamente bloccato

Pubblicato il: 09/08/2025 – 12:37
CORIGLIANO ROSSANO Scontro tra due auto sulla SS106 in località Zolfara di Corigliano Rossano. Un’auto, una Fiat Punto, è finita oltre il bordo strada delimitato dal guardrail, mentre una Lancia Y si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con i mezzi necessari per spostare le due auto coinvolte. Al momento, si registrano forti disagi alla viabilità con code chilometriche e traffico rallentato. Gli agenti della Polizia Stradale di Corigliano-Rossano sono impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica, mentre i tecnici ANAS stanno intervenendo per ripristinare le condizioni di sicurezza della carreggiata.

