Ultimo aggiornamento alle 15:47
il caso

Suicidio in carcere di Stefano Argentino, ci sono 7 indagati

Il reo confesso dell’omicidio di Sara Campanella è morto mercoledì mentre era detenuto. Indaga la Procura di Messina

Pubblicato il: 09/08/2025 – 13:19
Suicidio in carcere di Stefano Argentino, ci sono 7 indagati

MESSINA Sette indagati per la morte di Stefano Argentino, il ragazzo, reo confesso dell’omicidio della collega di Università Sara Campanella, che si è suicidato in carcere, a Messina, mercoledì mattina. La procura della città dello stretto ha notificato sette avvisi di garanzia in vista dell’autopsia sul corpo del ragazzo. Il 12 agosto il pm conferirà l’incarico al proprio consulente e gli indagati potranno nominare i propri tecnici che assisteranno agli esami autoptici, atti irripetibili. 

