Verso le Regionali, Occhiuto valuta le dimissioni anche da commissario della sanità

tempo di scelte

CATANZARO Il presidente dimissionario della Regione Ronerto Occhiuto sta valutando di dimettersi dall’incarico di commissario della sanità calabrese e di commissario per i nuovi ospedali in Calabria. E’ quanto riferiscono fonti qualificate della Cittadella. La decisione di dimettersi sarebbe legata a probabili dubbi di ineleggibilità qualora restasse in carica alla guida delle due gestioni straordinarie e alla possibilità di andare a votare per le Regionali già a fine settembre, il 28 e 29 settembre. Sempre secondo quanto si apprende da fonti della Cittadella, in giornata è attesa la decisione di Occhiuto. (c. a.)

