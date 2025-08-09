Skip to main content

tempo di scelte

Verso le Regionali, Occhiuto valuta le dimissioni anche da commissario della sanità

Alla base della probabile decisione i dubbi di ineleggibilità per il presidente della Regione che si ricandida alle prossime elezioni

Pubblicato il: 09/08/2025 – 11:14
CATANZARO Il presidente dimissionario della Regione Ronerto Occhiuto sta valutando di dimettersi dall’incarico di commissario della sanità calabrese e di commissario per i nuovi ospedali in Calabria. E’ quanto riferiscono fonti qualificate della Cittadella.  La decisione di dimettersi sarebbe legata a probabili dubbi di ineleggibilità qualora restasse in carica alla guida delle due gestioni straordinarie e alla possibilità di andare a votare per le Regionali già a fine settembre, il 28 e 29 settembre. Sempre secondo quanto si apprende da fonti della Cittadella, in giornata è attesa la decisione di Occhiuto. (c. a.)

