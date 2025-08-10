Corigliano-Rossano, rissa finisce a coltellate: grave un 21enne

l’ennesimo episodio di violenza

CORIGLIANO ROSSANO L’ennesima rissa degenerata. L’ennesima falla al sistema sicurezza in un territorio entrato da tempo in una spirale di violenza, fatta di scontri e addirittura sparatorie, apparentemente senza fine. A Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, precisamente nell’area del centro commerciale di Corigliano, un giovane è stato accoltellato al termine di una lite tra coetanei. Il ragazzo, 21 anni, si trova ricoverato in grave condizioni all’ospedale di Cosenza. Secondo le prime ricostruzioni, verso l’alba, due gruppi di giovani, uno di Rossano e uno di Corigliano, si trovavano in fila con le loro auto davanti al McDrive quando una discussione, probabilmente per una questione avvenuta in precedenza, è degenerata. Sono volati spintoni, schiaffi e pugni e all’improvviso uno di loro avrebbe tirato fuori un coltello colpendo il giovane del gruppo di Corigliano. Gli amici l’hanno prima portato all’ospedale di Corigliano ma i medici, viste le ferite profonde, lo hanno trasferito al “Giannettasio” di Rossano. Anche qui, però, le sue condizioni sono apparse sin da subito gravi e il giovane è stato trasportato definitivamente all’ospedale di Cosenza. Sul caso stanno indagando i carabinieri, coordinati dal comandante Marco Filippi. Le forze dell’ordine stanno ascoltando le persone presenti al momento della rissa e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato