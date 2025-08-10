Medici indagati per il caso botulino, parla il legale: «Tragedie non ascrivibili al Tirrenia Hospital»

La precisazione

COSENZA Innocenzo Palazzo, avvocato dei due sanitari della Tirrenia Hospital coinvolti nell’indagine sul decesso di Luigi Sarno, morto per sospetta intossicazione da botulino, fa chiarezza sulla situazione al Corriere della Calabria: «Al fine di fare chiarezza visto che notizie di stampa apparse ultimamente non sono immuni da ricostruzioni non aderenti alla realtà, intendo operare alcune doverose precisazioni. Innanzitutto – evidenzia il legale – c’è da evidenziare come la donna di 45 anni residente a Praia a Mare e deceduta due giorni fa non ha mai fatto accesso al pronto soccorso della Tirrenia Hospital, che quindi non ha nel caso di specie operato alcuna cura ed indagine. Per quanto invece concerne il decesso del signor Sarno, questa tragica fatalità in alcun modo è addebitabile ed ascrivibile ai sanitari della Tirrenia Hospital. Decesso che dispiace e addolora – aggiunge – ma che in alcun modo può far ritenere la possibilità di elevare imputazioni e addebiti ai due sanitari che hanno agito con grande scrupolo e rigore medico scientifico. Peraltro, in assenza di elementi clinici che potessero valorizzare ed indirizzare per una diagnosi da intossicazione da botulino. Il seguito giudiziario, quando mai doveroso in questi casi, infatti, non potrà che dimostrare l’irreprensibilità del loro comportamento e quindi della struttura sanitaria Tirrenia Hospital. Qualsiasi strumentalizzazione – conclude Palazzo – lede gratuitamente, ingiustamente professionisti di spiccate qualità umane e professionali ed una struttura sanitaria che è punto di riferimento del Tirreno Cosentino offrendo risposte sanitarie caratterizzate da elevati standard qualitativi. (redazione@corrierecal.it)

