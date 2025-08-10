Pd Cosenza, domani la conferenza “MalaSanità ai tempi di Occhiuto”

l’incontro

COSENZA Il gruppo del Pd di Cosenza ha indetto per domani, lunedì 11 agosto, una conferenza stampa dal titolo “MalaSanità ai tempi di Occhiuto – Amara Verità”, che si terrà nella Sala consiliare del Comune. Attraverso una nota, gli stessi dem anticipano quelli che saranno i temi sul tavolo: «In mano a Roberto Occhiuto – scrivono -, la sanità calabrese è stata trasformata in un indecente pascolo, dentro il quale sono stati foraggiati i più famelici appetiti speculativi in favore di ben determinate strutture private. La sanità pubblica è stata letteralmente sventrata a vantaggio solo di alcuni prenditori privati, ai quali sono stati – e continuano a essere – garantite stratosferiche fortune. Nani e ballerine, con in testa Roberto Occhiuto, hanno fatto il bello e il cattivo tempo a braccetto di spregiudicati faccendieri, che hanno asservito la sanità calabrese alla più turpe logica familistica e feudataria. Una gestione – accusano -, questa si, che copia con la carta carbone il torbido “amichettismo” di meloniana memoria. Oggi, con arrogante strafottenza, si pretende di stare al timone della Cittadella, come se nulla fosse accaduto, come se le dimissioni fossero solo un orpello protocollare. E, per di più, senza ritegno, si pretende di continuare a essere Commissario straordinario della sanità, giusto per soddisfare, in piena campagna elettorale, un brutto coacervo di interessi clientelari come merce di scambio per il consenso elettorale. Da quando si è insediato Roberto Occhiuto – concludono – siamo in trincea per denunciare la bancarotta della sanità calabrese. E continueremo a stare in trincea». Alla conferenza parteciperanno: Francesco Alimena, capogruppo PD Comune di Cosenza; Giuseppe Ciacco, Capogruppo PD Provincia di Cosenza e Presidente Commissione Sanità Comune di Cosenza; Giuseppe Mazzuca, Presidente Consiglio Comunale di Cosenza; Carlo Guccione, Direzione nazionale PD; Nicola Irto, Senatore della Repubblica e Segretario regionale PD».

